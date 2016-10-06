Kurulduğu günden bu yana öğrencilerine tam günlü eğitim hizmeti veren Gökkuşağı Koleji’nin Bahçeşehir Kampüsü Müdürü Bilal Ulucan, ‘’Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm okullarda bu uygulamaya geçmesi başarı oranını yükseltecektir’’ dedi. Yarım gün eğitim uygulamasında öğrencilerin sadece akademik bilgiye odaklandığını dile getiren Ulucan, ‘’Bu sistemde öğrenciler sosyal aktivitelere yeterli vakit ayıramıyorlar. Tam gün süren eğitimin öğrencileri hem sosyal hem de akademik açıdan geliştireceğine inanıyoruz’’ ifadelerinde bulundu.

‘’TAM GÜN EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ DE OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK’’

Tam gün eğitim uygulamasının öğretmen performanslarına da olumlu yansıyacağını belirten Ulucan, ‘’Bir öğretmen yarım gün eğitimi içeren sistemde, günün bir kısmında başka diğer kısmında başka öğrencilere eğitim öğretim hizmeti veriyor. Yeni sistemde öğretmenin kendine ayıracağı zaman daha fazla olacağından öğretmen kendi akademik çalışmalarını daha rahat yapabilecek, kendini daha rahat geliştirme fırsatı bulacak ve böylece öğrencilerine daha faydalı olacaktır’’ diyerek sözlerini noktaladı.

YABANCI DİL SAATLERİ DE ARTACAK

Gökkuşağı Koleji Rehber Öğretmeni Esra Elitaş da tüm okullarda tam gün eğitim uygulamasına geçilmesinin faydalı olacağını ifade etti. Elitaş konuyla ilgili şunları söyledi:

‘’Yarım gün eğitim aldıktan sonra çocukların kalan vakitlerini çok da verimli değerlendiremediğini gözlemliyoruz. Bu sistemin faydaları arasında en basitinden çocuklarda kötü alışkanlıklara meyil etme oranı düşecektir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra tam gün eğitim sistemine geçişle yabancı dil saatlerinde de artış olacak, bu da çocuk açısından oldukça faydalı bir durum. Bu sistemin devlet okulları ile özel okullar arasındaki fırsat eşitliğini de beraberinde getireceğine inanıyorum. Yani bütün olarak bakıldığında bu uygulamanın faydalı olacağı görüşündeyim.’’

