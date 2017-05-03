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Gökmen Özdenak: 'Hakemler minibüsün içinde orta hakemle karmaşa yaşayacak'

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nin düzenlediği Spor Söyleşisi'ne katılan eski futbolcu ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak, video hakem uygulamasıyla ilgili, "Her hafta 9 maç oynanıyor, tüm statlara video hakemleri yerleştirmek kolay değil, büyük para. Bir de şu var; hakemler minibüsün içinde orta hakemle bir karmaşa yaşayacak, kaos oluşacak" dedi.

Gökmen Özdenak: Hakemler minibüsün içinde orta hakemle karmaşa yaşayacak

03 Mayıs 2017 17:16

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nin düzenlediği Spor Söyleşileri, Türk futbolunda önemli isimleri gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak, gençlerle bir araya geldi. Deneyimlerini ve yaşadıklarını gençlerle paylaşan ünlü yorumcu Özdenak, futbolculuk döneminden video hakem uygulamasına kadar birçok soruyu cevapladı.

“Yuh çekenlere söylüyorum, ben Galatasaraylıyım”
Galatasaraylılığı ile ilgili tartışmalara noktayı koyan ünlü yorumcu Gökmen Özdenak, “Galatasaray’da en iyi dönemimde Emin Cankuran vardı Fenerbahçe’de. Bana o zamanlar 400 bin Lira para verdi. 1974 senesinde bana 400 bin Lira para teklif etti ancak ben 150 bin Lira'ya Galatasaray’da kaldım. Yuh çekenlere söylüyorum, ben Galatasaraylıyım. Galatasaraylılar beni sevmiyor yorumcu olduktan sonra. Çünkü Türkiye’de herkes duymak istedikleri şeyi duymak istiyor. O yüzden ben de de öyle bir şey yok, doğru neyse onu söylerim” şeklinde konuştu.

“Video hakem kaos oluşturur”
Video hakem uygulaması için de görüşlerini dile getiren yorumcu Özdenak, “Kale arkasındaki iki hakemi, masraf oluyor diye kaldırdılar. Her hafta 9 maç oynanıyor, tüm statlara video hakemleri yerleştirmek kolay değil bunlar büyük para. Bir de şu var; hakemler minibüsün içinde orta hakemle bir karmaşa yaşayacak, kaos oluşacak. Türkiye’de ya da dünyada futbol bu tartışmalar nedeniyle keyifli” diye konuştu. 

Harun Basat

Etiketler: Gökmen Özdenak, hakemler


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