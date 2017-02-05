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Göksel Gümüşdağ: Attığımız ilk gol ofsayt

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mustafa Pektemek’in attığı ilk golde ofsayt olduğunu söyledi.

Göksel Gümüşdağ: Attığımız ilk gol ofsayt

05 Şubat 2017 00:08

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası’nda evinde karşılaştığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Galatasaray camiasına geçmiş olsun diliyorum. Bizim takımı ve teknik ekibi kutluyorum. Güzel bir mücadele oldu. Hakemle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Hakemlerle de zaman zaman yaşadığımız sıkıntıları dile getiriyoruz. Ama benim özellikle zaman zaman hakem hatalarında yaptığım açıklamalarda teknoloji atıflarda bulunuyorum. Gerek video hakemliği, gerek gol çizgi teknolojisi. Televizyondan izlemeden yorum yapmak istemem. Direk neticeye etki edecek bir şey görmedim” şeklinde konuştu.

“Gol çizgi teknolojisinin olması lazım”
Trabzonspor - Kasımpaşa maçıyla ilgili yaptığı yorumu hakkında da açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, “Televizyonda izlerken bile biz bile yanılıyoruz. Gol çizgi teknolojisinin olması lazım. Trabzon’un lehine ve aleyhine, Kasımpaşa’nın lehine aleyhine pozisyonlar olabilir. İki kulübümüzde çok sevdiğimiz camia. Bir yanlış anlaşılma olmasın, düzeltmiş olayım” dedi.

“Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz”
Kupada sonuna kadar gitmek istediklerini belirten Başkan Gümüşdağ, “Daha çeyrek finale kaldık. 8 takım var. Yarın rakibimizin kim olduğunu öğreneceğiz” dedi.
Gümüşdağ, ayrıca Emre Belözoğlu’nun pozisyonun doğru olduğunu ve sarı kartı da almasının gerektiğini belirtti.

“Adebayor için mailler kitlendi”
Yeni transfer Adebayor için de konuşan Gümüşdağ, “Mailler kitlendi. Dünya yıldızı, kariyerini konuşmaya gerek yok. Başakşehir ailesine 3, 4 tane futbolcu kattık. Taraftar doğal olarak etkilendi. Ama daha hazır değil. Yakın zamanda onu daha iyi şekilde göreceğiz” dedi.

“İlk gol ofsayt”
Pozisyonları izledikten sonra tekrar açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, “Gerçekten ilk gol ofsayt. Dolayısıyla her zaman söylemeye devam edeceğim. Video hakemliği Türk futbolu için olmazsa olmaz. Hakem bunun ofsayt olduğunu göremiyorsa, video hakemliğinin olması gerekiyor. Bu tip şeylerin olmasını istemeyiz. Galatasaray ne aleyhine olsun, ne Başakşehir’in aleyhine olsun. Doğru olan neyse o olsun. Ben de üzüldüm. Hakemin de art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Buna rağmen ilk golün ofsayt olduğunu gördüm. Bunu düzeltme gereği olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.
Emre’nin pozisyonu tekrar izlemediğini belirten Gümüşdağ, “Orada da kart gerekiyordu. Ama kartın rengini bilemem” dedi.

“Video hakemliği denemelerine martta başlamalıyız”
Video hakemliği 2017-2018 sezonunda olmazsa olmazlardan olacağını vurgulayan Başkan Gümüşdağ, “Tüm kulüpler bu konuda mütabık. Bizim vakfın Genel Sekreteri Mesut bey ile TFF Genel Sekreteri Kadir Bey ile Rossetti önümüzdeki hafta Zürih’e gidecek. Video hakemliğinin denemelerine martta başlamalıyız” diye konuştu.

“Birkaç hakem dışında diğer hakemlerin seviyesi düşük”
Birkaç hakem dışında diğer hakemlerin seviyelerinin düşük olduğunu söyleyen Güöüşdağ, “Bazen şanssızlıklar, bazen yönetim seviyesi tartışılıyor. Yüzde 70, yüzde 80 yok etmek için video hakemliğin gelmesi lazım. 1 yıldır söylüyorum” dedi. 

Oğuzhan Ort


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