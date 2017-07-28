Göksel Gümüşdağ: 'Benim için veda zamanı geldi'

Gümüşdağ, ayrıca maç kadrolarındaki futbolcu sayısının 18'den 21'e çıkarıldığını açıkladı. Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan toplantısı Maslak’ta bulunan Kulüpler Birliği Binası’nda yapıldı. 2 saat süren toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesinde toplanan birliğin aldığı kararları açıklayan Göksel Gümüşdağ, bunun yanı sıra 10 Ağustos’ta yapılacak olan kongrede aday olmayacağını ve Kulüpler Birliği Başkanı görevini devredeceğini ifade etti. 3 senedir üstlendiği bu görevi tamamladığının altını çizen Gümüşdağ, “Yeni dönemde aday olmayacağımı arkadaşlarıma ilettim. 10 Ağustos’ta yapılacak toplantıyla yeni seçilecek başkana görevi devredeceğim. Artık benim için ‘hoşça kal’ deme zamanı geldi. Var gücümüzle Kulüpler Birliği için hizmet vermeye devam edeceğim. Bu vakıf, Türk futbolu için önemli ve stratejik bir değere kavuştu. Bundan sonra da etkisini devam ettirecektir. Ben sadece koltuk değiştireceğim” ifadelerini kullandı.

“Maçlarda kadronun 21’e çıkması kararını aldık”

Yeni sezon öncesinde alınan kararlarla ilgili olarak konuşan Gümüşdağ, “1997 yılından beri 18 kişi olan maç kadrosunun, 21'e çıkarılmasıyla ilgili bir karar aldık. Bu kararı Sayın Demirören ile görüştüm. TFF de bu karara olumlu bakıyor. Bir mutabakat sağlamış durumdayız. Amaç, tüm oyuncuların maçın içinde olmasına ve konsantrasyonlarının daima üst seviyede tutmalarına yardımcı olmak. Bu düzenlemeyle birlikte saha zemin sulaması ve 3 kişiyle sınırlı olan saha kenarında ısınan futbolcu sayısını 5'e çıkarılması ve bu oyunculara performans antrenörünün eşlik etmesiyle ilgili de karar aldık. Bu, futbolun gelişimiyle ilgili alınan en önemli kararlardan birisidir” dedi. Gümüşdağ, Fatih Terim’in Milli Takım’la yollarının ayrılmasıyla ilgili olarak sorulan bir soruya da, “TFF ile Fatih Terim arasında görüşmeler vardı. Normal bir karar olabilir. Karşılıklı bir mutabakat sağlanmış ve böyle bir karar alınmış. Buna saygı duymak zorundayız. Federasyon, böyle bir kan değişikliğine ihtiyaç duymuş. Fatih Terim de Türk futboluna hizmet etmiş, tarihi rekorlar kırmış bir teknik adam. Ona da bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Dünya Kupası'na giderken bu işle ilgili gerekli pozisyonun alınmasını ve milli takımımızın başarılı şekilde devam etmesi en büyük arzumuz” diye konuştu.

Bozhan Memiş