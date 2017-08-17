Göksel Gümüşdağ: 'Takımımla gurur duyuyorum'

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Sevilla maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sevilla’nın son 10 yılda 5 kez UEFA Kupası’nı kazandığını hatırlatan Gümüşdağ, “Soyunma odasında da söyledim, baktığınızda Başakşehir, son 10 yılda 5 kez UEFA Kupası’nı kazanmış, 3 yıl üst üste şampiyon olmuş, 1 kez de final oynamış bir takımla mücadele etti. Barcelona’dan sonra en çok top tutan takım. Bütçe olarak da bizim 10 katımız. Bugün başkanla yemek yedik ve bütçelerinin 200 milyon Euro olduğunu söyledi. Bizim bütçemiz herhalde 25 milyon Euro civarında. Dolayısıyla bazı gerçekler de var. Buna rağmen Başakşehir savaşan kimliğini kaybetmeden o mücadeleyi verdi ve bu çok önemliydi. Ben takımımla gurur duyuyorum. Bu takım Sevilla’yla ezilmedi. Lige döneceğiz şimdi ama sonrasında İspanya’ya gideceğiz, orada da mücadelemizi vereceğiz. Eğer veda edeceksek bize yakışan şekilde veda edeceğiz. Ben başta teknik direktörümüz ve oyuncularımız kutluyorum. Sevilla’ya karşı en az kaçırdığımız 3, 4 pozisyon var. Kötü bir gol yedik ama futbolun içinde bu var. Hepsini tebrik ediyorum ve takımımla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Ligin sempatik takımlarından birisi olduk”

Taraftarlar hakkında da konuşan Gümüşdağ, “Bu yıl 4. yılımız. Şu anda kombine sayısı 9 bini buldu. Bugün sahada 13 bin 700 kişi vardı. Demek ki o 9 binin dışında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi diğer takımların da taraftarları geldi. Ligin sempatik takımlarından birisi olduk. Ben gelen bütün takım taraftarlarına teşekkür ediyorum. Ama bu kendiliğinden oluşan bir şey. Başakşehir’in taraftar gruplarına teşekkür ediyorum, takıma sahip çıktılar. Geçen hafta saat 21.45 maçında 5 bin 700 kişi vardı tribünde. Bu sayı her geçen gün büyüyecek” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Kadir Kaan Kızıl - Uygar Aydın