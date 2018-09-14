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Göksel Gümüşdağ'dan döviz açıklaması

Göksel Gümüşdağ'dan döviz açıklaması
Göksel Gümüşdağ'dan döviz açıklaması

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, dövizle yapılan sözleşmelerin TL'ye çevrilecek olmasına destek verdi.

Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayınlanan “Dövizle yapılan sözleşmelerin otuz gün içerisinde TL'ye çevrilmesi” ile ilgili 85 no'lu Cumhurbaşkanlığı kararına katılıyor ve futbol sektörünün çok ihtiyacı olduğu bu karar için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımızın ekonomik reform yolunda atmış olduğu bu adımın sonuna kadar arkasındayız. Türk milletinin kenetlendiği şu günlerde tüm kulüplerimizin ivedilikle bu kararı uygulayacağının ve Türk oyuncularla döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi gerektiğinin hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve net olduğunu belirtmek isterim" dedi.

 

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