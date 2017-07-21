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Göksel Gümüşdağ’dan twit açıklaması

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ın İsveç'in Östersunds takımına elenmesinden sonra kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilgili, "İki dostun maçtan sonra karşılıklı mesajlarının şaka olduğunu bilmek lazım" dedi.

Göksel Gümüşdağdan twit açıklaması

21 Temmuz 2017 14:15

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemesinde Galatasaray'ın İsveç'in Östersunds takımına elenmesinden sonra kulübün sosyal medya hesabı Twitter'dan atılan "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık" mesajıyla ilgiliyse şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray dün Avrupa'dan elendi. Futbol adamı olarak üzüldüm. Bazen bu işleri çok ciddiye alıyoruz. Galatasaray'ı çok seviyoruz. Biliyoruz ki bu bir oyun. İki dostun maçtan sonra karşılıklı mesajlarının şaka olduğunu bilmek lazım. Baktığınızda biz bir yıl boyunca Beşiktaş'la burun buruna yarıştık ve twitler attık. Bu bir oyun. Burada güzel bir dostluk var. Maksat bazen aşmış olabilir. Sosyal medyayı yöneten arkadaşları ikaz ettim. Üzüntü olduysa kusura bakmasınlar." 

Bora Akyol 


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