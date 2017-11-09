Göksel Gümüşdağ’dan yabancı sınırı açıklaması

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, Fatih Terim Stadı’nın altındaki bir restoranın açılışına katıldı. Açılışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, “12. haftaya giriyoruz. 11 haftanın bizim için farkı yoksa bu haftanın da bir farkı yok. Biz her maça puan almak için çıkıyoruz. 11 haftalık tablomuza baktığımızda iyi giden bir Başakşehir var. Bu istikrarımızı koruyarak her maça aynı galibiyet düşüncesiyle çıktığımız için önümüzdeki maça da aynı düşünceyle çıkıyoruz. Gereken mücadeleyi futbolcular yapacak ve ben oyuncularımıza, teknik direktörümüze başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı

“Yabancı kuralı uzun bir şekilde değerlendirilmeli”

Yabancı kuralının uzun bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Gümüşdağ, “Sadece yabancı sınırı koymakla Türk futbolunda yeni oyuncular yeşermez. Dolayısıyla bunun birkaç ayağı var. Kulüplerin altyapıları ve futbolun gelişimi başlı başına bir proje. Geçen sene yabancı sınırı vardı da kaç tane oyuncu çıktı? Dolayısıyla bu işe sadece bir açıdan bakmamak lazım. Kamuoyu sadece yabancı sınırı koyulduğu an sanki yeni Arda ve Emre'ler çıkacak diye bakıyor. Böyle bir şey yok. Bu iş başlı başına bir proje ve 5 yıllık bir planlamadır. Ama bunu bugün yapamayız. Gelecekle ilgili bir hazırlık yapmak lazım. Bu hazırlıklar yapıldıktan sonra Türk futbolunun menfaati neyse onu yapmaya hazırız. Yabancı sınırı kalkabilir ama kalkması için neler yapılması gerektiğini bilmezsek Türk futbolunda yeni oyuncular yetişmez. Futbol kulüplerinin çoğunun 2-3 yıllık sözleşmeleri var. Buna bir geçiş süreci düşünülebilir gelecek için” diye konuştu.

“Avrupa’da tecrübe ve deneyim kazanmaya çalışıyoruz”

Medipol Başakşehir’in Avrupa macerası hakkında da konuşan Gümüşdağ, “Avrupa’ya katılışımızın 4. yılı. Bunun tecrübesini ve deneyimini kazanmaya çalışıyoruz. Bizim takımımızın yaş ortalaması yüksek. Süreç içerisinde hocanın tercihiyle zaman zaman değişiklikler yapılabilir. Ama bu duruma rotasyon diyorlar. Rotasyon yapılıyor Gökhan İnler, Kerim Frei ve Tunay torun oynuyor. Bunlar rotasyon oyuncusu mu? Baktığınızda Emre ve Mahmut geçen hafta yoktu. Sakatlıklar olabiliyor. Bence bu takımın her oyuncusu çok kıymetlidir ve her oyuncu Başakşehir’e galibiyet katacak kadar kıymetlidir” açıklamasını yaptı.

Ozan Buğra Koşar

