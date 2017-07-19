Göksenin Köksal: 'Türk olmanın verdiği gurur, o hissi arkamıza almak başarıları getiriyor'

EuroBasket 2017’de D Grubu’nda Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başarılı oyuncusu Göksenin Köksal, düzenlenen medya gününde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Yoğun bir dönem bizi bekliyor"

Hazırlıklar hakkında konuşan Göksenin, "Ev sahibiyiz. Bizim için çok önemli bir turnuva. İnşallah evimizde olan Avrupa Şampiyonası’nda derece elde edeceğiz. Bütün oyuncular olarak çok yoğun bir sezondan çıktık. Şimdi de yoğun bir dönem bizi bekliyor. Kamp yeni başlıyor. İnşallah başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

"Genç oyunculardan kurulu olmamız avantaj"

Geçtiğimiz senelere göre takımın yaş ortalamasının düşük olmasıyla ilgili olarak ise Köksal, "Baktığımız zaman çok genç oyunculardan kurulu bir takımız. Ben bunun avantaj olacağını düşünüyorum. Sonuçta gencinden, yaşlısına ve kaptanına kadar hepimiz gerçekten kendini ispatlamış oyuncularız. Seyircimizi arkamıza aldığımız zaman derece yapabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"Türk olmanın verdiği gurur, o hissi arkamıza almak başarıları getiriyor"

Türkiye’de yapılan turnuvalarda daha başarılı olunmasının hatırlatılması üzerine başarılı basketbolcu, "Kendi seyircimiz önünde dünya ikinciliğimiz var. O kadroda bizim ağabeylerimiz oynadı, biz yoktuk. İnşallah aynı başarılı biz de Avrupa Şampiyonası’nda gerçekleştirebiliriz. Türk olmanın verdiği gurur, o hissi arkamıza almak başarıları getiriyor" diye cevap verdi.

"Ergin Ataman, Avrupa’nın en iyi antrenörlerinden biri"

Galatasaray Odeabank’ın Başantrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırmasını da değerlendiren genç oyuncu, "Ergin abinin benim kariyerimde önemli bir yeri var. Onu çok seviyorum. Beni Milli Takıma da almıştı. Özellikle Ergin abi ile beraber Avrupa ve Türkiye şampiyonluğumuz var. Kendini ispatlamış, Avrupa’nın en iyi antrenörlerinden birisidir. Ama profesyonel bir hayat. Şu anda Ergin abi yok, Erman abi var. Onunla da inşallah iyi başarılar elde edeceğiz" dedi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

