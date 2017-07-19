Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • Göksenin Köksal: 'Türk olmanın verdiği gurur, o hissi arkamıza almak başarıları getiriyor'

Göksenin Köksal: 'Türk olmanın verdiği gurur, o hissi arkamıza almak başarıları getiriyor'

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Göksenin Köksal, Türkiye’de yapılan turnuvalarda daha başarılı olunmasıyla ilgi olarak, "Türk olmanın verdiği gurur, o hissi arkamıza almak başarıları getiriyor" dedi.

Göksenin Köksal: Türk olmanın verdiği gurur, o hissi arkamıza almak başarıları getiriyor

19 Temmuz 2017 10:19

EuroBasket 2017’de D Grubu’nda Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başarılı oyuncusu Göksenin Köksal, düzenlenen medya gününde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Yoğun bir dönem bizi bekliyor"

Hazırlıklar hakkında konuşan Göksenin, "Ev sahibiyiz. Bizim için çok önemli bir turnuva. İnşallah evimizde olan Avrupa Şampiyonası’nda derece elde edeceğiz. Bütün oyuncular olarak çok yoğun bir sezondan çıktık. Şimdi de yoğun bir dönem bizi bekliyor. Kamp yeni başlıyor. İnşallah başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

"Genç oyunculardan kurulu olmamız avantaj"

Geçtiğimiz senelere göre takımın yaş ortalamasının düşük olmasıyla ilgili olarak ise Köksal, "Baktığımız zaman çok genç oyunculardan kurulu bir takımız. Ben bunun avantaj olacağını düşünüyorum. Sonuçta gencinden, yaşlısına ve kaptanına kadar hepimiz gerçekten kendini ispatlamış oyuncularız. Seyircimizi arkamıza aldığımız zaman derece yapabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"Türk olmanın verdiği gurur, o hissi arkamıza almak başarıları getiriyor"

Türkiye’de yapılan turnuvalarda daha başarılı olunmasının hatırlatılması üzerine başarılı basketbolcu, "Kendi seyircimiz önünde dünya ikinciliğimiz var. O kadroda bizim ağabeylerimiz oynadı, biz yoktuk. İnşallah aynı başarılı biz de Avrupa Şampiyonası’nda gerçekleştirebiliriz. Türk olmanın verdiği gurur, o hissi arkamıza almak başarıları getiriyor" diye cevap verdi.

"Ergin Ataman, Avrupa’nın en iyi antrenörlerinden biri"

Galatasaray Odeabank’ın Başantrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırmasını da değerlendiren genç oyuncu, "Ergin abinin benim kariyerimde önemli bir yeri var. Onu çok seviyorum. Beni Milli Takıma da almıştı. Özellikle Ergin abi ile beraber Avrupa ve Türkiye şampiyonluğumuz var. Kendini ispatlamış, Avrupa’nın en iyi antrenörlerinden birisidir. Ama profesyonel bir hayat. Şu anda Ergin abi yok, Erman abi var. Onunla da inşallah iyi başarılar elde edeceğiz" dedi. 

Oğuzhan Ort - Bora Akyol
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!