Göksu Şelalesi ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi

Hadım ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Göksu Nehri yatağındaki Göksu Şelalesi, doğal güzelliğiyle büyülüyor. Göksu Şelalesi, Karasu Çayının, yaklaşık 25 metre yüksekliğinde alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun erimesi sonucu oluşan doğal bir köprüden, Göksu Nehrine döküldüğü bölgede bulunuyor.

Göksu Şelalesinde kayalıklarda gezinti sırasında düşme nedeniyle ölümler de yaşanıyor. Bu nedenle de Konya Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerin uğrak yeri olan bu eşsiz güzelliğin hem turizme kazandırılması hem de tehlikeli alanlarda önlem alınması için şelale çevresinde düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Göksu Şelalesini ziyaret etmeye gelen vatandaşlar hem gezmek için hem de iftarlarını burada açmak için geldiklerini belirterek, "Konya merkezden üç arkadaş motorlar ile geldik Göksu Şelalesine. Güzel bir yer doğal bir yer. Doğal bir ortam daha önceden de gelmiştik. Ama motorlar ile gelmek güzel bir deneyim oldu bizim için. Çok güzel bir ortam aynı zamanda oruçluyuz iftarımızı burada açtıktan sonra gideceğiz”

“Doğal ortamları seviyoruz”

Şelaleye gezmeye gelen vatandaşlar, Göksu Şelalesinin güzel bir yer olduğunu ifade ederek, “Doğal ortamları seviyoruz. Bu haftada Göksu’ya gidelim dedik çünkü burası güzel. Uzun zamandır da gelmiyorduk. Güzel bir gezi oldu bizim için. Sarıoğlan tarafından geldik. Daha başka yerleri de gezeceğiz. Her hafta başka yerleri geziyoruz fırsatımız oldukça” şeklinde konuştu.

Şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar fotoğraf ve öz çekim yaparak anılarını ölümsüzleştirdi.

Davut Has - Mustafa Beşer