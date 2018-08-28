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Gökten pelikan düştü

Binlerce kilometre uzaklıktan Türkiye'ye gelen leylek ve pelikanların göç yolculukları başladı. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte sıcak ülkelere giden göçmen kuşların geçiş güzergahları üzerinde ilginç olaylar da yaşanmaya başladı.

Gökten pelikan düştü

28 Ağustos 2018 11:49

Bursa'nın dağ ilçesi Keles'te tarlada çalışan bir çiftçinin yanına gökyüzünden pelikan düştü. Yaralı pelikanı traktörüne koyan çiftçi kaymakamlığa getirdi. İlk tedavisi yapılıp beslenen yaralı pelikan Bursa'ya gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, dağ yöresi olarak bilinen Keles'in Taşbaşı mevkinde tarla süren Ahmet Ceylan isimli çiftçi gökyüzünden tarlasına bir cisim düştüğünü fark etti. Cismin yanına gittiğinde büyük bir kuş olduğunu anlayan Ceylan gözlerine inanamadı. Yaralı pelikanı traktörün kasasına koyan Ahmet Ceylan, Keles Kaymakamlığının yolunu tuttu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hayvan beslenip Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

 Süleyman Aydın

 

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