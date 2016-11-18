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Göktürk alfabesi ile ‘Emirdağ’ levhası

Emirdağ Belediyesi tarafından ilçenin girişine, Göktürk alfabesiyle yazılmış ‘’Emirdağ ‘’ levhası yerleştirildi. Kamuoyu tarafından ilgiyle karşılanan Göktürk alfabeli yazı, halk tarafından büyük bir beğeni topladı.


18 Kasım 2016 15:27

Emirdağ’ının giriş noktasına, altında Latin, üstüne ise Göktürk alfabesi ile yazılan, yanına da ‘’Emirdağ´ı Seviyoruz’’ anlamına gelen Ay Yıldızlı kalp levhasının Emirdağ’ını tanıtım açısından yararlı olacağı belirtildi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Bölümü Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Ağca’nın danışmanlığında yazılan Göktürk alfabeli levhanın, özellikle tarih bilincine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Hem Emirdağ’ının tanıtımı, hem de tarih açısından bir farkındalık meydana getirmek amacıyla bu levhayı yerleştirdik. Emirdağ halkı, tarih ve kültürüne sahip çıkan bir toplumdur. Biz de gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla, Emirdağ halkının, tarih ve kültürüne sahip çıkmasının tercümanlığı yapmak istedik. Bu levhalar, Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde yapıldı. Yurt içinden ve yurt dışından Emirdağlı hemşehrilerimizin takdiri ile karşılanan ve kutlanan levhalar için ben de gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum’’ dedi.

Eskişehir - Emirdağ Kültür Sanat Derneği (ESAB) Başkanı Ahmet Urfalı ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir’den Emirdağ’ına giderek Emirdağ Belediyesi Başkanı Uğur Serdar Kargın’ı makamında ziyaret ettiler. Emirdağ’ının girişine yerleştirilen levhayla ilgili Başkan Uğur Serdar Kargın’na teşekkür eden ve kutlayan ESAB Başkanı Ahmet Urfalı, “M.Ö. 200 yıllarından başlayarak 12. yüzyılın sonlarına kadar kullanılan ‘Göktürk Alfabesi’ atalarımız tarafından kullanılmış ve çeşitli eserler verilmiştir. 8. yüzyılda Orhun nehri kenarına dikilen ve Bengü taşlar olarak anılan Türkçe’nin görkemli eseri ‘Göktürk Yazıtları’ bu alfabeyle yazılmıştır. Göktürk Alfabesinin 16. yüzyıla kadar Macaristan’da Sekeller arasında kullanıldığı bilinmektedir. ‘Göktürk Alfabeli Emirdağ’ yazısını, Emirdağ girişine yaptıran Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın’a teşekkür ettik ve bu girişiminden dolayı kendisini kutladık’’ dedi.

Etiketler: Emirdağ Belediyesi


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