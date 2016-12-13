Samsun’u mesken tutan binlerce sığırcık, akşam saatlerinde görsel bir şölen sunuyor. Sığırcıkların gökyüzünde toplu halde yaptığı dans, hayranlık uyandırıyor. ‘Askeri düzenli bir kuş’ olarak bilinen sığırcıklar, gökyüzünde ilginç figürler çiziyorlar.

Samsunlular, binlerce sığırcığın havada yaptıkları hareketleri dikkat ve şaşkınlıkla izliyorlar. Güneşin batma saatlerinde şehrin üzerine gelen binlerce sığırcık gökyüzünü bulut gibi kaplarken, yaptıkları akrobatik hareketlerle de dikkat çekiyorlar.

Çok hızlı uçmalarına ve yaptıkları ani dönüşlere rağmen birbirlerine çarpmadan senkronize olmuş gibi uçan sığırcıklar adeta bir görsel şölen sunuyor. Havanın kararmasına yakın zamanlarda yıldırım hızı ile gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturan sığırcıklar, tünmeden önce şehre adeta bir gösteri sunuyorlar. Kuşlar daha sonra toplu halde Anıtpark'taki ağaçlara tünüyorlar.

Askeri düzenli bir kuş

Edinilin bilgiye göre, sığırcıkların çoğu toplumcudur. Bazılarında bu güdü çok fazladır. Ilık kesimlerde yaşayanlar göçebedir. Genellikle sürüler halinde göç eder ve kışlarlar. Bazen bu sürüler pek büyük olur. Çoğunlukla geceleri tünemek için pek kalabalık sürüler halinde toplanırlar. Tünemeden önce dönüşler yaparlar. Hemen hemen askeri bir düzenli döner, daireler çizerler. Gece için tünemeden ya da günlük av için dağılmadan önce cıvıldaşan kalabalık sürüler halinde havada ileri geri uçarlar.