Gökyüzünü ay yıldızla donattılar

Keçiören Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehitleri anısına ay yıldızlı uçurtmaları gökyüzüne bırakarak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kartaltepe Kent Ormanı'ndaki Çanakkale Anıtı'nda "Biz Gökleri Huzur için Kullanıyoruz" adıyla gerçekleşen etkinliğe gençler de katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Keçiören Gençlik Merkezi ile ortaklaşa yapılan programda ay yıldızlı 100 uçurtma aynı anda gökyüzüne bırakılırken gökyüzünü ay yıldızla dolduran uçurtmalar görsel bir şölen yaşattı.



15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde F-16'larla vatandaşların bombalanmasına duydukları tepkiye karşı böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten gençler, "Uçaklarımız ancak ve ancak düşmanı hedef almalı, kendi vatandaşını öldüren hainlere biz gökyüzünü ay yıldızla donatarak cevap verdik" ifadeleriyle duygularını dile getirdiler.