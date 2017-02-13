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Göl dibinde bazilikadan daha eski bir tarih ortaya çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde gölün 2 metre altında tesadüfen bulunan bazilikanın geçmişi araştırılırken, daha eski bir tarihi kalıntıyla karşılaşıldı. Bazilika kalıntılarının doğusunda mezar odaları bulundu.

Göl dibinde bazilikadan daha eski bir tarih ortaya çıktı

13 Şubat 2017 16:29

İznik gölünün 2 metre altında ki kilise kalıntıları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından havadan tesadüfen görüntülenip keşfedilmişti. Sahilden 20 metre açıkta ve gölün 2 metre derinliğinde görüntülenen kalıntıların Roma askerleri tarafından öldürülen 'Aziz Neophytos' adına yapılan kilise olduğu belirlenmişti. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in başkanlığında 2 yıldır yürütülen su altı çalışmalarında arkeolog balık adamlar, yapının dışında o mimariye uymayan başka bir duvar kalıntısı ile karşılaştı. M.Ö. 3'üncü yüzyıla ait olduğu sanılan duvar şaşkınlığa sebep olurken, bazilikadan bağımsız bir tarihe ait olduğu tespit edildi.

Dalgıç arkeolog, antropolog ve sanat tarihçileri tarafından 2 yıldır su altında incelenen bazilikanın doğu yönünde kiliseden bağımsız bir duvar ortaya çıktı. M.Ö. 3'üncü yüzyıla ait olduğu düşünülen kalıntı bazilikadan daha eski. Ortaya çıkan oda mezarların Türkiye'de başka bir benzeri bulunmuyor. Prof. Dr. Mustafa Şahin ve ekibi, ortaya çıkan kalıntıları araştırıyor.

Su altı müzesi yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, daha öncede burasının bir su altı müzesi haline dönüştürülmesi için çalışmaların sürdüğünü söylemişti. Altepe, "Vatikan'da yapılan son incelemelerde İncil'in 4 nüshaya indirildiği toplantının göl kıyısında yapıldığına dair belgelere ulaşıldı. Toplantının yapıldığı yerin bazilika olduğu üzerinde duruluyor. Bu kesinleşirse Bursa turizmi için çok önemli" diye konuşmuştu. 

Halil Ataş

Etiketler: Bazilika, tarih


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