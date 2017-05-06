Gol düellosundan Alanyaspor galip çıktı

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Ömer Ali’nin pasıyla topla buluşan Skubic’in sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Bajic topu altıpas üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic’in sert şutunda top kaleci Haydar’ın ellerinden sekerek kaleye yöneldi. Kaleci Haydar’ın yeniden hamle yaparak topu kontrol etti.

39. dakikada Selim’in ceza sahası içinde Efecan’a yaptığı hareketin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Silva De Souza topu ağlarla buluşturdu. 1-1

42. dakikada Gassama’nın sağ kanattan ortasında Emre ceza alanı içinde topuk pasıyla topu geriye doğru Silva De Souza’ya çıkardı. Silva De Souza’nın şutunu kaleci uzanarak çeldi.

55. dakikada Fabrice N’Sakala’nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Silva De Souza ceza alanı içine girdi. Silva De Souza, önünü çok iyi boşalttıktan sonra penaltı noktasının gerisinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Kaya’nın solundan filelerle buluşturdu. 1-2

65. dakikada Ömer Ali’nin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Bajic ara pasla Ömer Ali’yi bir kez daha topla buluşturmak istedi. Savunmada Sackey’den seken top bir kez daha Bajic’in önünde kaldı. Bajic, bekletmeden yerden vuruşunu yaparak kaleci Haydar’ın solundan topu filelerle buluşturarak eşitliği sağladı. 2-2

72. dakikada Ali Çamdalı’nın Efecan’a yaptığı faul sonrasında ceza yayı hemen gerisinden kazanılan serbest vuruş için topun başına Fernandes Da Silva geçti. Fernandes Da Silva, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Kaya’nın uzanamayacağı köşeden topu filelerle buluşturdu. 2-3

KÜNYE

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx

Atiker Konyaspor: Kaya xx, Douglas xxx, Selim xx, Jonsson xx (Meha dk. 90 ?), Ömer Ali xx, Bajic xx, Milosevic xx, Hadziahmetovic xx (Fofana dk. 60 x), Vukovic x (Volkan dk. 15 x), Skubic xx

Yedekler: Abdulaziz, Mbamba, Emre Can, Hora

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Berkan xx, Sackey xx, Tzvallas xx, N’Sakala xx (Emre Nefiz dk. 61 x), Efecan xx, Emre Akbaba xx, Santos Candeias xx (Guerrier dk. 71 x), Fernandes Da Silva xxx (Taha dk. 87 ?), Silva De Souza xxx

Yedekler: Zlamal, Cenk Ahmet, Lazic, Orvil Plet

Teknik Direktör: Saffet Susic

Goller: Bajic (dk. 9 ve 65) (Atiker Konyaspor), Silva De Souza (dk. 39 pen, 55), Fernandes Da Silva (dk. 72) (Aytemiz Alanya)

Kırmızı Kart: Douglas (dk. 90+4) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: N’Sakala, Silva De Souza, Fernandes Da Silva (Aytemiz Alanyaspor)

Ahmet Ataş - Mustafa Beşer