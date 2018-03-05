Göl kenarındaki sazlar enerjiye dönüşecek

Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü, bölge halkı tarafından büyük bir öneme sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yıllarca bir kağıt fabrikasına gölden çıkan sazlar satılırken, üretimin durması ile bölge halkı önemli bir geçim kaynağından daha az faydalanmaya başladı. Gölden çıkarılan sazların bir kısmı ihraç edilmeye devam edilirken, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan tarafından bir proje gündeme getirildi. Proje ile atıl vaziyette bulunan sazlar yakılarak 12 megavatlık bir enerji ortaya çıkarmak planlanıyor. Yakım sırasında oluşan ısı ise seralar için sıcak su imkanını oluşacak.

Eber Gölü'nün bölge halkı için çok önemli olduğunu anlatan Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, yeni projesinin detaylarını verdi. Projenin başladığını kaydeden Başkan Kayacan, "Bolvadin Belediyesi olarak Rabbin bir lütfü olan Eber Gölümüzün önemli bir ürünü olan kamış kındığını, konyaşın, sazlığın ekonomiye daha yoğun katılımını sağlamak amacıyla şu an da çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Mevla nasip ederse de 2019 yılı başlarında da projemiz faaliyete geçmiş olacak. Nedir projemiz? Biyokütle enerji santrali. Yani bitkisel atıkların, kullanılmayan atıkların yakılarak sonuçta elektrik üretilmesini ihtiva eden biyokütleye dayalı enerji santrali. 12 megavatlık bir tesisle ilgili çalışmalarımızın başlangıcını verdik. Mevla nasip ederse inşallah gölden hiçbir şekilde faydalanılamayan atıklar dahi bu tesis vasıtasıyla ekonomiye kazandırılacak" dedi.

"Yaklaşık 300 dönüm de sera projesi, projenin bir etabı olarak bulunmaktadır"

Bu proje ile enerji konusunda bir örnek çalışmanın ortaya çıkacağını ifade eden Başkan Kayacan, "Türkiye'nin en önemli cari açığı olan enerji noktasında yenilenebilir bir kaynak ekonomiye direkt kazandırılmış olacak. Bölge ekonomisi, bölge halkının da dünyasına yeni bir ekonomik girdi girmiş olacak. Eskiden Seka Kağıt Fabrikamız varken yaklaşık bin hanenin biz bu gölden istifade ettiğini biliyoruz. Ama maalesef gelişen süreçte bu faydalanma oranı 200-300 aileye kadar düştü. Bizim bu projeden hedeflediğimiz en önemli amaçlardan birisi de, insanlarımızın Seka zamanındaki ekonomik girdiyi tekrar sağlaması. Hatta devamında projenin bir etabı daha var ki, elde edilen ısı sonucu oluşan sıcak su ile bir sera projesi vardır. Yaklaşık 300 dönüm de sera projesi, projenin bir etabı olarak bulunmaktadır. İnşallah gölümüz bu bağlamda bölge halkının bereket kapısı olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Ahmet Bilal Hamzaçebi - Hayati Kanat - Mücahit Kuzu

