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Gol öncesi faul var mıydı?

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, maçın son dakikalarında Mahmut’un yaptığı faulle yerde kalması ile ilgili ise, “Kesinlikle faul var. Onunla ilgili çok açıklayacak bir şeyim yok” dedi.

Gol öncesi faul var mıydı?

26 Kasım 2016 22:23

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta, yıldız oyuncu Oğuzhan Özyakup maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Benfica maçının çok zorlu geçtiğini belirterek, “Ağır bir maç geçirdik dinlenmek için 2 günümüz vardı. Ama daha önce de söyledim bu tempoya alışmamız lazımdı. Sonuçta Şampiyonlar Ligi’nde ve ligde oynuyorsanız her zaman hazır olmak zorundasınız. Zaten ilk yarıda maça ağır başladık, o yorgunluğu üzerimizden atamadık. Ama Benfica maçı gibi ikinci yarı her şey bizim elimizdeydi. 1-1’i erken bulduk ama maalesef ikinci golü bulamadık. Bütün 90 dakikayı değerlendirecek olursak, çarşamba günü ağır bir maçtan sonra 1-1’lik skor güzel” diye konuştu.

“KESİNLİKLE FAUL VAR”

Oğuzhan, maçın son dakikalarında Mahmut’un yaptığı faulle yerde kalması ile ilgili ise, “Kesinlikle faul var. Onunla ilgili çok açıklayacak bir şeyim yok” dedi.

“BİZ DE İSTERDİK PAZAR GÜNÜ OYNAYALIM”

Maçların 3 gün sonra oynanmasına da değinen başarılı oyuncu, “Baktık, Napoli ve Benfica lig maçlarını pazar, pazartesi oynuyorlar. Biz de isterdik ki bir gün sonra oynayalım ama tempoya alışmamız lazım. İnşallah bu hafta iyi dinlenip, kupa maçını iyi geçirip, Fenerbahçe maçına iyi hazırlanırız. Öncelikle kupa maçımız var. O kupa maçını geçip sonra Fenerbahçe’ye hazırlanacağız” açıklamasında bulundu.

Etiketler: beşiktaş, Gol öncesi faul var mıydı, Oğuzhan Özyakup


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