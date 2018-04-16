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Göl, sular çekilince ovaya dönüştü

Bir zamandan üzerinde teknelerin gezdiği, su şenliklerinin yapıldığı baraj gölü beklenen su toplanmayınca ovaya dönüştü.

Göl, sular çekilince ovaya dönüştü
Göl, sular çekilince ovaya dönüştü - Foto Galeri

16 Nisan 2018 14:35
Göl, sular çekilince ovaya dönüştü - Tıkla İzle

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölü son yılların en kurak günlerini yaşıyor. Kış aylarının sonlarında karların erimesi ile dolan baraj bu yıl kar yağmayınca dolmadı. Türkiye’nin en büyük 40 Hidroelektrik Santralinden birisi olan Kılıçkaya’da beklenen su toplaması gerçekleşmeyince 64,4 kilo metre karelik göl alanı, gözün alabildiğince uzanan bomboş bir ovaya döndü. Bugünlerde ovaya dönüşen alan normal mevsimlerde 1 milyar 400 milyon 390 bin metre küp su depolama kapasitesine sahip. Bugünlerde büyük bir ovada dönüşen alan üzerinde geçtiğimiz yıllarda bu tarihlerde tekneler geziyor su şenlikleri yapılıyordu.

Vatandaşlar baraj gölünde en kurak dönemin yaşandığını belirterek, “Kış aylarında sular çekilin karların erimesi ile göl su tutmaya başlar. Yaklaşık bir ay önce bu alanın sularla dolmuş olması gerekirdi. Bu yıl gölün dolması gecikti. Su dolunca gözün gördüğü bu alan tamamen sularla kaplanır” dediler. 

Suşehri sakinleri ilerleyen günlerde barajın dolmasını dört gözle bekliyor.  

Onur Erden - Nevzat Yücel

 

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