Göl üzerindeki nilüferler görenleri hayran bıraktı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin 4 mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı’nda tatilciler göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşıyorlar. Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, yanlarında getirdikleri oltalarla balık tutarak da tatilin tadını çıkardılar.

Nilüferler ilgi odağı oldu

Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan göl üzerindeki rengarenk nilüferler tatilcileri kendilerine hayran bıraktı. Gölün farklı noktalarında su üzerinde sarı ve pembe renkteki nilüferleri defalarca fotoğraflayan tatilciler, hafta sonlarını Gölcük Tabiat Parkı’nda geçirmenin tadını doyasıya çıkardılar.

Tabiat Parkı’nda işletme sahibi olan Taner Velioğlu, turistlerin Gölcük’e gelmesinden memnun olduklarını belirterek, “Dışarıdan gelen misafirler Gölcük’ü çok beğeniyorlar. Şehir hayatından ayrılıp buraya gelen insanlar buradan kopamıyorlar. Hafta sonları oldukça yoğun geçiyor” dedi.

Faruk Çidem



