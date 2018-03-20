Diğer
Kategoriler

Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Proje çalışmaları sürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Projesi ile ilgili TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile görüştü.

Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Proje çalışmaları sürüyor

20 Mart 2018 17:39

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Projende gelinen son durum ile ilgili bilgi aldı. TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ı ziyaret eden Ahmet Aydın’ın ziyaretinde proje ihalesini alan firma yetkilileri bir araya geldi.

Yüz kilometrelik projenin hazırlanma süresinin 2019 yılı Mayıs ayında biteceğini ancak bunun 2018 yılında bitirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığına dikkat çeken Ahmet Aydın, “Proje çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak. Yaklaşık 100 kilometre olan güzergahta dizayn hızı 16-200 kilometre olacak. Firmanın çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Proje çalışmalarının hızlanması için neler yapılabileceğini görüştük. Projesi 2019 ortalarında bitiyor ama biz bunu 2018 yılında bitirilmesi için çalışıyoruz. Adıyaman için çok önemli bir proje olan demiryolu güzergahı ile ilgili 4-5 alternatif proje çıkartacaklar. Arazinin durumu, topografyası, jeolojik yapısı ve engebe koşulları göz önünde bulundurarak, proje en uygun haliyle hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı.  

Ahmet Arslantaş
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç