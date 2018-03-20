Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Proje çalışmaları sürüyor

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Projende gelinen son durum ile ilgili bilgi aldı. TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ı ziyaret eden Ahmet Aydın’ın ziyaretinde proje ihalesini alan firma yetkilileri bir araya geldi.

Yüz kilometrelik projenin hazırlanma süresinin 2019 yılı Mayıs ayında biteceğini ancak bunun 2018 yılında bitirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığına dikkat çeken Ahmet Aydın, “Proje çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak. Yaklaşık 100 kilometre olan güzergahta dizayn hızı 16-200 kilometre olacak. Firmanın çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Proje çalışmalarının hızlanması için neler yapılabileceğini görüştük. Projesi 2019 ortalarında bitiyor ama biz bunu 2018 yılında bitirilmesi için çalışıyoruz. Adıyaman için çok önemli bir proje olan demiryolu güzergahı ile ilgili 4-5 alternatif proje çıkartacaklar. Arazinin durumu, topografyası, jeolojik yapısı ve engebe koşulları göz önünde bulundurarak, proje en uygun haliyle hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı.

Ahmet Arslantaş

