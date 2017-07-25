Diğer
Kategoriler

Gölbaşı Belediyesi’nden 'Ani Müdahale Aracı' uygulaması

Gölbaşı Belediyesi tarafından dar sokaklardaki çöplerin toplanması amacıyla “Ani Müdahale Aracı” uygulaması başlatıldı.

Gölbaşı Belediyesinden Ani Müdahale Aracı uygulaması

25 Temmuz 2017 10:59


Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ani müdahale aracıyla ilçe merkezindeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Gün içerisinde büyük çöp kamyonlarının giremediği yerlerde biriken çöpleri toplayan ani müdahale aracı, aynı zamanda evsel atıkları da hemen alıyor.
Vatandaşlar 485 54 15 nolu numarayı arayarak haftanın 7 gün 24 saati hizmet veren ani müdahale aracından yararlanabiliyor.

Vatandaşların yaptıkları ihbarları anında değerlendiren ekipler, bildirilen adrese giderek çöpleri topluyor.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı’nda yeni bir uygulama başlattıklarını ifade ederek, “Daha temiz bir Gölbaşı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gölbaşılılarımıza daha iyi hizmet verebilmek için ekiplerimiz ani müdahale aracımızla dar ve ara sokaklada temizlik işlerini yapmış oluyor” diye konuştu.  

Ayşe Üngör


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 37°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!