Gölbaşı Belediyesi’nden 'Ani Müdahale Aracı' uygulaması



Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ani müdahale aracıyla ilçe merkezindeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.



Gün içerisinde büyük çöp kamyonlarının giremediği yerlerde biriken çöpleri toplayan ani müdahale aracı, aynı zamanda evsel atıkları da hemen alıyor.

Vatandaşlar 485 54 15 nolu numarayı arayarak haftanın 7 gün 24 saati hizmet veren ani müdahale aracından yararlanabiliyor.



Vatandaşların yaptıkları ihbarları anında değerlendiren ekipler, bildirilen adrese giderek çöpleri topluyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı’nda yeni bir uygulama başlattıklarını ifade ederek, “Daha temiz bir Gölbaşı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gölbaşılılarımıza daha iyi hizmet verebilmek için ekiplerimiz ani müdahale aracımızla dar ve ara sokaklada temizlik işlerini yapmış oluyor” diye konuştu.

Ayşe Üngör