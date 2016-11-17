Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Furkan Gürbüz idaresindeki 44 LS 488 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 18. kilometresinde takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Furkan Gürbüz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kürşat Aktaş

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