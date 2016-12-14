Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin 3 aylık çalışmanın ardından Gaziantep’ten Gölbaşı ilçesine gitmekte olan A.Ö. idaresindeki 27 T 0472 plakalı ticari araç ilçe girişinde durduruldu. Otomobilde bulunan sürücü A.Ö., C.A. ve F.K’ nin yapılan üst aramalarında ve otomobilde 1 pompalı tüfek, 3 adet değişik markalarda tabanca, 11 tabanca mermisi, 13 pompalı tüfek fişeği ile 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve uyuşturucular emanete alınırken yakalanan şahıslar sorgulanmak için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kürşat Aktaş



