Edinilen bilgiye göre, Celal Kadıoğlu (55) yönetimindeki 42 EFZ 84 plakalı araç Ankara Konya Yolu istikametinde seyir halindeyken yağış nedeni ile yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyeti kaybederek tali yola uçtu. Olay yerine itfaiye ekipleri gelerek araç içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı. Hızır Acil ekiplerinin yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırmaya çalıştığı Celal Kadıoğlu yolda hayatını kaybetti. Bir temizlik firmasına ait olduğu öğrenilen araç kaza esnasında yoldan geçmekte olan vinç yardımı ile kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.