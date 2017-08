Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Hacı Hasan Mahallesinde bir at çiftliğine ait 4 metre derinliğindeki kuyuya bir at düştü. Vatandaşlar itfaiyeden ekip istedi. Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından at, uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Ayşe Üngör