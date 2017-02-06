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Golcü Bekamenga'dan Göztepe defansına silindirli uyarı

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'un suskun golcüsü Bekamenga, gol orucunu Göztepe maçında bozmak istiyor.

Golcü Bekamengadan Göztepe defansına silindirli uyarı

06 Şubat 2017 09:24

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor’un Kamerunlu golcüsü Christan Bekamenga haftalardır süren gol orucunu Göztepe maçında bozmak istiyor. Balıkesirspor formasıyla ilk gol sevincini Eskişehirspor maçında yaşayan Bekamenga TFF 1. Lig'in ilk 9 haftasında Göztepe, Adana Demirspor, Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu maçlarında attığı 10 gol ile liglerin en golcü futbolcusu olmuştu. Daha sonra 16. haftada oynanan Elazığspor maçına kadar gol atmayan Bekamenga, Elazığspor maçının 89. dakikasında golle buluşmuştu. Balıkesirspor antrenmanlarında yapılan çift kale maçlarda birbirinden güzel goller atan Bekamenga, Göztepe maçında gol orucunu bozarak, gollerine devam edeceği mesajını verdi. Bekamenga antrenman sonrası tesislerde bulunan silindir aracının üstüne binerek, Göztepe defansına uyarılarda bulundu. Bekamenga silindir aracının üzerindeki 'Önümde durma' yazısını göstererek Göztepe'ye göz dağı verdi.

Christan Bekamenga, TFF 1. Lig'de 12 gol atan Göztepeli Adis Jahovic ve Bolusporlu Poepon’un ardında 11 gol ile gol krallığında 3. sırada bulunuyor. 

Hüseyin Tokmak
 


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