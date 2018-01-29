Gölcük krater gölü buz tuttu

Bin 450 rakımlı tabiat parkında gece eksi 6 derece olarak ölçüldüğü bildirilen hava sıcaklığı nedeniyle, krater gölü yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. Yüksek kesimlerin karla kaplı olması ve gölün donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Tamamı buzla kaplı Gölcük krater gölü, ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Hafta sonu ziyaretçileri buz tutmuş göl üzerinde yürüyüp, hatıra fotoğrafı çektiler.

Gölcük tabiat parkına günübirlik tatil için gelen ziyaretçilerden Canip İlivan, ailesi ile birlikte hafta sonu gezi ve piknik amaçlı geldiklerini ve bol bol fotoğraf çektiklerini ifade etti.

Mehmet Emin İncekulak

