Diğer
Kategoriler

Gölcük krater gölü buz tuttu

Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, asırlık çam ormanlarıyla saklı olan Gölcük tabiat parkındaki krater gölü buz tuttu.

Gölcük krater gölü buz tuttu

29 Ocak 2018 11:24

 Bin 450 rakımlı tabiat parkında gece eksi 6 derece olarak ölçüldüğü bildirilen hava sıcaklığı nedeniyle, krater gölü yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. Yüksek kesimlerin karla kaplı olması ve gölün donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Tamamı buzla kaplı Gölcük krater gölü, ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Hafta sonu ziyaretçileri buz tutmuş göl üzerinde yürüyüp, hatıra fotoğrafı çektiler.
Gölcük tabiat parkına günübirlik tatil için gelen ziyaretçilerden Canip İlivan, ailesi ile birlikte hafta sonu gezi ve piknik amaçlı geldiklerini ve bol bol fotoğraf çektiklerini ifade etti. 

Mehmet Emin İncekulak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç