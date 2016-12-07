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Gölcük Tabiat Parkı’nın gökyüzünden görüntüsü büyüledi

Binlerce tatilciye ev sahipliği yapan Bolu’nun doğa harikası mekanı Gölcük Tabiat Parkı’nın gökyüzünden çekilen karla kaplı görüntüsü büyülüyor.

Gölcük Tabiat Parkının gökyüzünden görüntüsü büyüledi

07 Aralık 2016 11:54
Gölcük Tabiat Parkı’nın gökyüzünden görüntüsü büyüledi - Tıkla İzle

Bolu’nun 13 kilometre güneyinde suni olarak yapılmış, denizden yüksekliği bin 200 metre olan 4,5 hektarlık göl, kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Gölcük Tabiat Parkı’nın sembolü Devlet Konukevi’nin karla kaplı görüntüsü tatilciler tarafından büyük ilgi görüyor. Gölcük Tabiat Parkı’nın insansız hava aracı drone ile gökyüzünden çekilen görüntüleri tabiat parkının güzelliğini bir kez daha ortaya çıkardı. Çam ormanlarıyla çevrili Gölcük’ün beyaz örtüyle kaplı görüntüsü büyüledi.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

 

Etiketler: Gölcük Tabiat Parkı


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