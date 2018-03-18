Gölcük Yüzbaşılar trafiği artık rahatlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent trafiğini rahatlatmak adına çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda farklı noktalarda köprülü kavşaklar yapan Büyükşehir Belediyesi, bir yeni kavşağı da Gölcük D-130 yolu üzerindeki Yüzbaşılar mevkiinde yapacak. D-130’daki kavşak projesi tamamlandığında özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölge rahat bir nefes alacak. Kavşağın yapımını üstlenecek firma ise yapılan ihale ile belirlendi.

Gölcük-2, Değirmendere köprülü kavşaklarından sonra Yüzbaşılar kavşağı bölgedeki trafiği transit hale getirecek. Gölcük-2 kavşağından sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı, köprülü kavşakla rahat bir nefes alacak. İzmit -Yalova karayolu (D-130) üzerinde mevcut Değirmendere ve Gölcük-2 kavşakları ile transit geçiş yapan anayol trafiği, projenin tamamlanmasıyla Yüzbaşılar mevkiinde akış sağlanacak. Proje ile Yüzbaşılar’daki trafik ışıkları ortadan kalkacak. Yalova ve İzmit yönlü dönüşler köprü altındaki dönel kavşaktan yapılacak.

Proje kapsamında yaklaşık 190 metre uzunluğunda, 8 açıklıklı öngermeli basit kirişli köprü yapılacak. Kavşak alanında şeffaflık sağlanarak çevre yerleşimleri, estetik açıdan en az şekilde rahatsız edilecek. Döngel kavşaklarda güvenli alan bırakılması için köprü boyu uzun tutulacak.

Oğuzhan Eke

