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Golden State Warriors, Houston Rockets'ı deplasmanda geçti

NBA’de Golden State Warriors, Toyota Center'da Houston Rockets'ı 124-114 mağlup ederek üst üste üçüncü, toplamda 31. galibiyetini aldı.

Golden State Warriors, Houston Rocketsı deplasmanda geçti

05 Ocak 2018 11:30

NBA’de normal sezon heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, deplasmanda oynadığı maçta Houston Rockets'ı 124-114 mağlup etti ve ligdeki 31. galibiyetini elde etti. Warriors'ta Stephen Curry 29 sayı, 9 ribaund, Klay Thompson 28 sayı, 4 asist ve Draymond Green 17 sayı, 14 ribaund ile oynadı. Houston'da ise Eric Gordon 30 sayı, 7 asist, Gerald Green 29 sayı, 3 ribaund ve Chris Paul 28 sayı, 9 asist ile takımına katkıda bulundu.

Oklahoma'yu Westbrook taşıdı

Gecenin diğer maçında ise Oklahoma City Thunder, Staples Center’da karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'ı 127-117 yendi ve 22. galibiyetini aldı. Thunder'da Russell Westbrook 29 sayı, 12 ribaund, 11 sayı triple double yaparken, Paul George 31 sayı, 6 ribaund ve Carmelo Anthony 22 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Clippers'ta ise Lou Williams 26 sayı, 3 ribaund ve DeAndre Jordan 26 sayı, 17 ribaund ile mücadele etti.

NBA’de heyecan 11 karşılaşma ile devam edecek.

Oğuzhan Ort
 

 

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