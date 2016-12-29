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Göle buz tuttu: - 19

Soğuk hava Ardahan'da yeniden etkili olmaya başladı. Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde-19 dereceye kadar düştü.

Göle buz tuttu: - 19

29 Aralık 2016 09:21

Soğuk havanın etkisiyle, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi. Dondurucu soğuklardan en çok sabahın erken saatlerinde okula giden minik öğrencilerin etkileniyor.

Vatandaşlardan Bahattin Daş, kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle işlerinin yüzde 40 oranında düştüğünü söyleyerek, ’’Kışı en şiddetli şekilde yaşıyoruz. Dondurucu hava nedeniyle sularımız donmasın diye 24 saat açık, araçlarımızı gün boyu istop etmeden çalıştırılıyoruz. Doğalgaz kombileri patladı, kalorifer petekleri, radyatörler patladı. Dondurucu bir soğukla mücadele ediyoruz. İşlerimiz yüzde 40 civarında düştü? Köylü gelemiyor, yollar kapalı, yani çok zor günler yaşıyoruz.’’

Nurettin Şentürk ise, soğuktan en çok sabahın erken saatlerinde okula giden minik öğrencilerin etkilendiğini söyledi. Şentürk, ’’Şu anda Ardahan’da hava sıcaklığı eksi 22-23 derece ve oldukça yoğun bir sis var ve görüş mesafesi sıfır. İnsanlar bu soğukta tabi ki zor şartlarda hayatını idame etmeye çalışıyor. Havanın soğuk olmasına bağlı olarak çarşıda motorlu taşıtlar dışında insanları görmek çok zor. Batıda şu anda eksi 2-3 derecede soğukluk var ve hayat durma noktasına geldi. Oysaki biz burada 20 ila 25 derecede şu anda hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz. Yaz saati uygulamasından sonraki programdan dolayı öğrencilerimiz sabahın erken saatlerinde okula gitmek zorunda ve erken saatte havanın daha soğuk olduğunu düşünürsek ilkokula giden çocukların yaşadığı zorlukları anlamak lazım.’’ 

Olgun Yıldız


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