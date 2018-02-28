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Göle dönen okul bahçesine banklardan ilkel köprü

Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti.

Göle dönen okul bahçesine banklardan ilkel köprü

28 Şubat 2018 15:42

Göle dönen caddelerde araçlar güçlükle hareket ederken, bazı okulların bahçesini su bastı. Öğretmen ve öğrenciler, göle dönen okuldan çıkabilmek için banklardan köprü yaptı. Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği yağmur Bursa'da şiddetli yağmaya başladı Sabah saatlerinde şehir merkezini etkisi altına alan şiddetli yağmurda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şiddetli yağmurdan korunmak için saçak altlarına ve dükkanlara sığındı. Aralıksız devam eden yağmur nedeniyle Bursa caddeleri de adeta göle döndü. Dereyi andıran görüntülerin oluştuğu caddelerde araç sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı vatandaşlar trafikteki o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Banklardan köprü

Öte yandan Osmangazi'ye bağlı Alemdar Mahallesi'ndeki bir okulu da su bastı. Su basan bahçeye giremeyen öğretmen ve öğrenciler çözümü banklardan köprü yaparak buldu. Okulun bahçesindeki bankları su basan bölgeye sıralayan vatandaşlar bankların üzerinden yürüyüp okula girdi.  Ankara ve İzmir yolu ana arterlerde yaşanan sis ve yağış sebebiyle de sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin 2 metrenin altına indiği anlarda sürücüler araçlarını yol kenarına çekip dörtlü flaşörlerini yakarak beklemek zorunda kaldı. 

Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru
 

 

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