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Göle eksi 20 derece, camlar buz tuttu

Ardahan’da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 20 ile Göle ilçesinde ölçüldü.

Göle eksi 20 derece, camlar buz tuttu
Göle eksi 20 derece, camlar buz tuttu - Foto Galeri

08 Ocak 2018 09:15
Göle eksi 20 derece, camlar buz tuttu - Tıkla İzle

Kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava Ardahan’da hayatı adeta esir aldı. Kentte etkili olan soğuk havadan dolayı vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu. Sisin de etkili olduğu kentte yaşayanlar, akşam saatlerde dışarı sadece ihtiyaçlarını gidermek için çıkabiliyor.

Soğukla mücadele eden vatandaşlar, ’’Ocak ayının gelmesiyle birlikte Kış sert geçiyor. Araçlar soğuk nedeniyle donuyor. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz ve donan araçlarımızı çalıştırıyoruz. Akşam saatlerinde ise dondurucu soğuklar ve sisin de etkisiyle kapılarımız, camlarımız tamamen donmuş vaziyette. Ardahan’da hayat şartları zor ama her şeye rağmen yaşamaya devam ediyoruz.’’

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 18, Göle’de 20, Hanak’ta 15, Çıldır’da 18, Posof’ta 8 ve Damal’da 13 derece olarak kaydedildi.

Olgun Yıldız - Ufuk Işık

Etiketler: ardahan, Göle, soğuk

 

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