Göle eksi 25'i gördü

Ardahan’da etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında 3 metreyi bulan sarkıtlar oluştu çok sayıda aracın yakıt deposu dondu. Kent merkezinde işyerlerinin camları buz tutarken, yollar ise buz pistine döndü.

Son günlerde havaların soğuması kestane satıcıları harekete geçirdi. Kentte köşe başlarında seyyar tezgâhlarını açan kestaneciler, satışlardan oldukça memnun olduklarını söyledi.

Soğuk havada kestane keyfi yaptıklarını söyleyen Öztürk Taşkıran, “Ardahan’da şu anda eksi 30 derece ve sisli hava kestane çok güzel. Bu soğuk Ardahan akşamında kestane sıcacık ve içimizi ısıtıyor.” şeklinde konuştu.

Olgun Yıldız - Ufuk Işık