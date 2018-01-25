Göle kaçan danayı balıkçılar kurtardı

Erçek Mahallesinde ikamet eden Aslan Katar'a ait dana, kaçarak yakınlarında Erçek Gölü'ne girdi. Yaklaşık 2 saat gölde kalan danayı çıkaramayan Katar, balıkçılardan yardım istedi. Balıkçılar ağ ve ip kullanarak bir saatlik çalışmayla tekneye çıkardıkları dananın yuttuğu suyu çıkarması için ağzını açık tutmaya uğraştı. Bazı balıkçılar da hayvana suni teneffüs yapmaya çalıştı ve üşümemesi için üzerine halı örttüler.

Konu ile ilgili İHA açıklamada bulunan Balıkçı Mehmet Salih Gencer, akşama doğru balıktan döndükkten sonra tekneyi limana bağlayıp yakaladıklarıb alıkları satmaya başladığını söyledi. Daha sonra vatandaşların göle kaçan dana için kendilerinden yardım istediğini ifade eden Gencer, "Hayvan sahibi bize gelip hayvanın göle girdiğini söyledi. Biz de köylülerle balıkçı teknesine binerek danayı kurtardık. Danayı kurtardığımızda çok şişmişti. Bu şişkinliği indirmek için ağzını kürek sapıyla açık tuttuk ve üşümesin diye üstüne halı örttük" dedi.