Diğer
Kategoriler

Göle kaçan danayı balıkçılar kurtardı

Van merkez İpekyolu ilçesinde sahibinden kaçarak Erçek Gölü'ne giren dana, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Göle kaçan danayı balıkçılar kurtardı

25 Ocak 2018 20:36
Göle kaçan danayı balıkçılar kurtardı - Tıkla İzle

Erçek Mahallesinde ikamet eden Aslan Katar'a ait dana, kaçarak yakınlarında Erçek Gölü'ne girdi. Yaklaşık 2 saat gölde kalan danayı çıkaramayan Katar, balıkçılardan yardım istedi. Balıkçılar ağ ve ip kullanarak bir saatlik çalışmayla tekneye çıkardıkları dananın yuttuğu suyu çıkarması için ağzını açık tutmaya uğraştı. Bazı balıkçılar da hayvana suni teneffüs yapmaya çalıştı ve üşümemesi için üzerine halı örttüler.

Konu ile ilgili İHA açıklamada bulunan Balıkçı Mehmet Salih Gencer, akşama doğru balıktan döndükkten sonra tekneyi limana bağlayıp yakaladıklarıb alıkları satmaya başladığını söyledi. Daha sonra vatandaşların göle kaçan dana için kendilerinden yardım istediğini ifade eden Gencer, "Hayvan sahibi bize gelip hayvanın göle girdiğini söyledi. Biz de köylülerle balıkçı teknesine binerek danayı kurtardık. Danayı kurtardığımızda çok şişmişti. Bu şişkinliği indirmek için ağzını kürek sapıyla açık tuttuk ve üşümesin diye üstüne halı örttük" dedi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç