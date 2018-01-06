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Göle Kayak merkezine kavuştu

Ardahan’ın Göle ilçesinde yapımı tamamlanan kayak merkezi, düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Göle Kayak merkezine kavuştu

06 Ocak 2018 22:52

750 metrelik kayak pisti ve telesiyej hattı ile saatte 600 kişi taşıma kapasitesine sahip olarak yapımı tamamlanan Kayak Merkezi’nin açılışı için düzenlenen törene Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Göle Kaymakamı Zafer Oktay, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, kayak sporcuları, Göleliler ve diğer yetkililer katıldı.

Açılışta konuşan Vali Bilmez, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kayak Merkezimiz, inşallah Türkiye’de kayak sporunda marka olmuş sporcuların yetişeceği bir tesis olur. Bu bölge insanı kayak sporuna çok yatkın ve çok meraklı. Burada yazımız gibi kışımızda ayrı bir güzellik taşıyor. Bugün görüyoruz ki Göle ilçemizin yeşili kadar beyaz örtüsü de çok güzeldir. İnşallah kayak severlerimiz kış aylarında güzel bir sezon geçirecek. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Göle Kaymakamı Zafer Oktay da kayak merkezinin, profesyonel bir tesis olarak hizmet vermesi ve buradan çok sayıda kayak sporcusunun yetişmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, kayak merkezinde ilk kayak yapıldı. Vali Bilmez ve katılımcılar sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Olgun Yıldız
 

 

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