Göle'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ardahan-Göle karayolunda meydana gelen kazada Gürhan Ayyar'ın kullandığı 06 BK 3926 plakalı otomobil, Göle ilçesine 5 kilometre mesafede Budaklı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, aynı aileden 14 yaşındaki kız çocuğu Sudenur Ayyar olay yerinde yaşamını yitirdi. Baba Gürhan Ayyar ile diğer kızı Zeynep Ayyar yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla Ardahan Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Olgun Yıldız - Ufuk Işık