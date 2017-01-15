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Gölet suyunu içen hayvanların telef olduğu iddiası

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde gölet suyu içen 100 kazın telef olduğunu ileri süren köylüler, diğer hayvanlarının da telef olmaması için yetkililerden yardım istedi.

Gölet suyunu içen hayvanların telef olduğu iddiası

15 Ocak 2017 12:24

Bismil ilçesine bağlı Çorapa köyü sakinleri, köydeki gölete giren 100 kazlarını telef olduğunu, çok sayıda kaz ile büyükbaş hayvanlarına ise hastalık bulaştığını ileri sürdü. Köy muhtarı azası Mesut Şimşek, köylülerin geçimini hayvancılıkla sağladığını belirterek, “Göletin suyunun zehirli olduğunu düşünüyoruz. Yetkililerden buraya gelip suyu analiz etmelerini ve nedenini bulmalarını istiyoruz. Birçok hayvan hasta oldu. Büyükbaş hayvanlar düşük yapmaya başladılar” dedi. 

Yetkililer ise, konuyla ilgili araştırma yapılacağını belirtti. 

 Hasan Gündüz


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