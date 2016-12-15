Gölette dağ keçisini bulan Mehmet Berbar, suyun içerisinde titreyen dağ keçisini gördüğünü belirterek, "Hayvancağız hem donmuş hem de korkmuştu. Sudan çıkartıp kahvehanede sobanın başında kuruttuk, görevliler geldi onlara da teslim ettik. Daha önce buralarda biz dağ keçisi görmedik fakat yukarı dağlarda gören arkadaşlarımız olmuş" dedi.

Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Yakup Atıcı ise 3 yaşlarındaki yaban keçisini köylülerden teslim aldıklarını belirterek, "Küçük bir yaralanma olmuş veteriner hekimde tedavisini yaptı. Sürülerinin olduğu doğaya bırakacağız” diye konuştu.

Yaban keçilerinin en yakın Aladağ ve Saimbeyli ilçelerinde görüldüğünü kaydeden Atıcı, "Yaban keçilerinin analarının yavrularını uzaklaştırmasıyla beraber yavaş yavaş dağılım gözlenmekte. Yaban keçisinin katım zamanı olduğu için erkek keçiler sürülere ulaşmak için büyük yol kat ediyorlar. Büyük ihtimalle bir köpeğin veya yaban hayvanının korkutması sonucu buralara gelmiş olabilir” şeklinde konuştu.

Yaban keçisi veterinerde yapılan tedavisini ardından görevliler tarafından doğaya bırakılmak üzere Saimbeyli ilçesine götürüldü.



Erol Karaoğlan

