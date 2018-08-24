Gölete uçan otomobilde hayatını kaybedenlerden 3'ü toprağa verildi

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızacasöğüt beldesinde bulunan sulama göletine Kurban Bayramı’nın 3. günü piknik için gelen ve dik bir yokuşu çıkarken aracın geri geri kayması ile yaklaşık 50 metre uçurumdan sürüklenerek gölete uçan otomobilde vefat eden 4 kişiden 3’ü Banaz ilçesinde defnedildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Nazmiye Yanar (80) ve Gönül Yanar (48) Banaz ilçesi Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ummahan Karacan'ın (61) cenazesi ise İslam Mahallesi Camii’nde kılınarak, İslam Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Maliye ve Hazine Bakanlığında bilgi işlem müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen ve Kurban Bayramı tatili için memleketi Banaz’a gelen sürücü Ramazan Yanar’ın cenazesi ise Peru’da bulunan ailesinin Türkiye’ye gelmesinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Ertunç Öztürk

