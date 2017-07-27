Göletteki yüzlerce balık oksijensizlikten öldü

Oğulbağı Göleti'ne balık tutmaya giden vatandaşların su yüzeyinde çok sayıda ölü balık bulunduğunu bildirmeleri üzerine jandarma ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Suluova İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler balıklardan ve gölet suyundan inceleme yapmak üzere numune aldı.

Gölete arkadaşı Emre Tercan ile birlikte balık tutmaya gelen Suat Güler de gördükleri duruma üzüldüklerini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Amasya İl Müdürü Lokman Gültekin, yapılan ilk incelemede balık ölümlerinin sudaki oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Murat Çelik A.