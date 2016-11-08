Olay, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi yayla yolu mevkisindeki bir gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölette su üstünde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak sudan çıkarılan cesedin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Daha sonra olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan incelemede ise şahsın başından vurulduğu ve öldüğü belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırılan şahsın cesedi üzerine yapılan incelemede, cesedin 37 yaşındaki Hasan İlker Yılmaz’a ait olduğu belirlendi. Başından tek kurşunla öldürüldüğü belirlenen Yılmaz'a ait cesette yapılan incelemede ayrıca işkence ve darp izlerine rastlandı. Adana’da ikamet ettiği öğrenilen Yılmaz’ın Adana'dan bir süre önce geldiği ve Dilovası'ndaki arkadaşını ziyaret ettiği tespit edildi. Öte yandan, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İsmail Kurt

