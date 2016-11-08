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Göletten öldürülmüş erkek cesedi çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde küçük bir gölette, başından vurulduğu tespit edilen erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


08 Kasım 2016 22:15

Olay, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi yayla yolu mevkisindeki bir gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölette su üstünde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak sudan çıkarılan cesedin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Daha sonra olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan incelemede ise şahsın başından vurulduğu ve öldüğü belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırılan şahsın cesedi üzerine yapılan incelemede, cesedin 37 yaşındaki Hasan İlker Yılmaz’a ait olduğu belirlendi. Başından tek kurşunla öldürüldüğü belirlenen Yılmaz'a ait cesette yapılan incelemede ayrıca işkence ve darp izlerine rastlandı. Adana’da ikamet ettiği öğrenilen Yılmaz’ın Adana'dan bir süre önce geldiği ve Dilovası'ndaki arkadaşını ziyaret ettiği tespit edildi. Öte yandan, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. 

İsmail Kurt
 

Etiketler: ceset


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