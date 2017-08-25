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Golf dondurmada satış kararı verildi

Türkiye'nin önemli dondurma markalarından Golf’ün sahibi olan Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., şirketin tamamı ya da çoğunluk hissesini satmak üzere Ünlü & Co. Yatırım danışmanlığı şirketini yetkilendirdiğini duyurdu. Satışın bu sene sonunda gerçekleşmesi beklendiği ifade edildi.

Golf dondurmada satış kararı verildi

25 Ağustos 2017 09:48

Türkiye'nin önemli dondurma markalarından Golf’ün sahibi olan Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., şirketi satma kararı aldı. Yapılan açıklamada, Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., şirketin tamamı ya da çoğunluk hissesini satmak üzere Ünlü & Co. Yatırım danışmanlığı şirketini yetkilendirdiği bildirildi.

Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2011 senesinde ortaklık yapısında bir değişikliğe gittiği ve 2015 yılı itibariyle de çoğunluk hissesini Turkven Girişim Sermayesi Şirketi ve Ünlü & Co'nun danışmanlığını yaptığı yatırımcıların ortaklığı ile kurulan Ice Cream Investment BV’ye devrettiği söylendi. Bu işlemin ardından marka, Golf Dondurma olarak yoluna devam ederken, Yıldız Holding A.Ş. şirketin küçük ortaklarından biri haline geldiği ifade edildi.
Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin şu anki ortaklık yapısının yüzde 55’ini Turkven Girişim Sermayesi Şirketi ve Ünlü & Co’nun oluşturduğu Ice Cream Investment BV, yüzde 18.75’ini MKS Marmara Entegre Kimya San. A.Ş., yüzde 15.38'ini Yıldız Holding A.Ş. ve geri kalan yüzde 10.88'ini gerçek kişilerin oluşturduğu belirtildi. 


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