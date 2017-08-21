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Golf tutkunları Bodrum’da buluştu

İş dünyası, Turkcell Platinum Golf Challenge’la Bodrum’da buluştu

Golf tutkunları Bodrumda buluştu

21 Ağustos 2017 11:35

Turkcell Platinum, golf sporuna gönül verenleri Bodrum’da bir araya getirdi. Turkcell Platinum Golf Challenge kapsamında bu yıl ilk kez Bodrum’da düzenlenen turnuvada 100’ü aşkın golfçü yarıştı. Turkcell açıklamasına göre Bodrum Golf Kulübü’nde gerçekleşen turnuvada, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yanı sıra Gençlik ve Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü ile birlikte tanınmış iş adamları Nihat Özdemir, Fikret Öztürk ve Cemal Kalyoncu gibi isimler golf sahasında yer aldı. Erkekler C kategorisinde yarışan Nihat Özdemir kendi kategorisinde birinciliği elde etti.

Sporcular 6 kategoride, 120 dönümlük arazide yarıştı

İki gün süren turnuvada sporcular, “Erkekler A-B-C” ve “Kadınlar A-B” ile “Gençler” olmak üzere altı ayrı kategoride mücadele etti. 120 dönüm arazide 9 çukurlu golf sahasında iki tur üzerinden mücadele ederek, kendi kategorilerinden birinci olan isimlere ödülleri düzenlenen bir törenle verildi.

Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum Kazananları

Erkekler A: Necdet Soyer

Erkekler B: Teoman Yaman

Erkekler C: Nihat Özdemir

Kadınlar A: Aynur Kutal

Kadınlar B:Esra Hergül

Gençler: Aylin Tepe
 

Etiketler: golf, Turkcell Platınum


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