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Golfde Guinness Dünya Rekoru kırıldı

Turkish Airlines Open’da düzenlenen fastest hole etkinliğinde Tyrell Hatton, Matt Fitzpatrick, Ian Poulter ve Matthew Southgate’ten oluşan İngiltere takımı, Antalya’daki Regnum Carya Golf Sahası’nda 458 metrelik 15. deliği, 32.70 saniyede tamamlayarak Guinness Dünya Rekoru’na imza attı.

Golfde Guinness Dünya Rekoru kırıldı

04 Kasım 2017 18:25

Turkish Airlines Open kapsamında gerçekleştirilen “Fastest hole” etkinliğinde, Antalya Belek’te Guinness Dünya Rekoru kırıldı. İngiltere takımında mücadele eden Tyrell Hatton, Matt Fitzpatrick, Ian Poulter ve Matthew Southgate, Regnum Carya Golf Sahası’nda düzenlenen etkinlikte 458 metrelik 15. deliği, 32.70 saniyede tamamlayarak Guinness Dünya Rekoru’na imza attı. Bir önceki rekor geçen yıl Valderrama’da yaptıkları 34.87 saniye ile dört kişinin mücadele ettiği Fransız ekibine aitti.

Hem İngiltere hem de Güney Afrika bir önceki dünya rekorunu egale etmiş olsa da, oyunun sonunda İngilitere 0.26 saniye farkla 32.96 ile oynayan Güney Afrika’yı mağlup etti.

İngiltere takımının kaptanı Ian Poulter, “Bu muhteşem bir his, Guinness Dünya Rekoru’na imza atabileceğimi hiç düşünmezdim ama gerçek oldu” dedi.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “Türkiye Golf Federasyonu adına yeni bir Guinness Dünya Rekoru’na imza atan İngiliz ekibini kutluyorum. Bu etkinlikte sporcuların oldukça eğlendikleri çok açık ama bununla birlikte bir dünya rekoruna ve asla unutulmayacak anılara da imza atıldı. Turnuva sırasında gerçekleştirilen bu tür etkinlikler Türkiye’de golfün yayılması açısından bize çok yardımcı oluyor ve Turkish Airlines Open öncesinde yapılan böyle bir etkinlikte dünya rekoruna imza atıldığı için çok gururluyuz” dedi. 

Etiketler: Turkish Airlines Open

 

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