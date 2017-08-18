Golf’ün yıldız gençleri oyunlarıyla göz doldurdu

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2017 TGF Yerel Yıldızlar Turu'nun 4. ayak yarışları bugün sona erdi. Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde yapılan müsabakalara 14 Golf Kulübü'nden 20'si kadın, 55 golfçü katıldı. Sporcular günde 18 çukurdan 2 gün boyunca toplam 36 çukurda mücadele etti. Erkeklerde TGF Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 156 gross skorla birinci olurken, Bel-Ka GC Golf Kulübü'nden Ahmet Akkoca 171 gross skorla ikinci, aynı kulüpten Yiğit Beyzadeoğlu ise 178 gross skorla üçüncü oldu. Kadınlarda iNational Agga Golf Kulübü'nden Tuğçe Fatma Billa 150 gross skorla birinciliği, Serik BGA Golf Kulübü'nden Öykü Öge 155 gross skorla ikinciliği, National BGK Golf Kulübü'nden Hatice Yağmur Demir ise 158 gross skorla üçüncülüğü elde etti. Erkekler A Kategorisi'nde ise Bel-Ka GC Golf Kulübü'nden Ahmet Akkoca, B Kategorisi'nde Kuşadası Golf Kulübü'nden Can Bartu Anlaş, Kadınlar A Kategorisi'nde National BGK Golf Kulübü'nden Hatice Yağmur Demir, B Kategorisi'nde Bodrum Golf Kulübü'nden Aylin Tepe birinci sırayı aldı. Golfün yıldız gençleri oyunlarıyla göz doldurdu. Turnuvanın 5. ayağı 23-24 Ağustos'ta Belek Turizm Merkezi'nde devam edecek.

Sedat Temel