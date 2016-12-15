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Golle tanışamayan Edgar şans bekliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un ligde henüz golle tanışamayan santrforu Edgar da Silva, çalışma yönünden bir eksiği olmadığını ancak gol atamadığı için kendisinin de sinirlendiğini belirterek, şansa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Golle tanışamayan Edgar şans bekliyor

15 Aralık 2016 11:17

Osman Yereşen Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adanaspor santrforu Edgar da Silva, 4-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Trabzonspor müsabakasında aldığı kırmızı karta ilişkin, “Haksız bir penaltıydı. Penaltı pozisyonunda arkamdaki oyuncu beni ittirince dengemi sağlamaya çalışırken elim omzuna çarptı ama o yüzüne çarpmış gibi davrandı. Sonra da maçın düğümü koptu, arka arkaya goller yedik. Hocamızla konuşmuştuk. Trabzonspor streslenip bize daha fazla bol alan bırakacaktı ve daha fazla pozisyon bulacaktık ama hakem, kararıyla bunu engellemiş oldu” dedi.

Ligin başından bu yana golü neden bulamadığını da anlatan Edgar, bu durumu şansa bağladı. Gol atamadığı için kendisinin de üzüldüğünü ve sinirlendiğini belirten Edgar, “Ama ben takım için her maç elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamın dediklerini uyguluyorum ve performansımın yüzde 100'ünü kullanıyorum. Pozisyonum gereği birinci önceliğim gol atmak. Gol atınca bir santrfor mutlu olur. Çalışma yönünde eksik bir yön yok. Diğer arkadaşlarım gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Benim ve takımımın sadece şansa ihtiyacı var. O şansı kurduktan sonra arkası çok iyi gelecektir” ifadelerini kullandı.

Turuncu-beyazlı kulübün santrforu Edgar da Silva, ceza almaması halinde Kayserispor müsabakasında takımına destek vermek istediğinin altını çizerek, “Sahada yer almayı çok isterim. Ceza gelirse de tribünde destek vermeye devam edeceğim. Kayserispor bir üstümüzde bulunan rakibimiz ve içeride oynanan bir maç. Artık içeride her maçı kazanmamız gerekiyor. Final niteliğinde bir maç bizim için” şeklinde konuştu. 

Nuri Pir

Etiketler: adanaspor, Edgar


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