Turkcell'den yapılan açıklamaya göre GollerCepte uygulamasında 10. haftanın en popüler golü Fenerbahçe’nin yıldızı Robin van Persie’den geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında atılan toplam 27 gol, 103 bin 482 kez izlenirken deplasmanda Akhisar’ı 3-1 yenen sarı-lacivertlilerin açılış sayısını kaydeden başarılı oyuncunun golü, 15 bin 807 kez takip edildi.

35 bin kişi izledi

Geçen sezon toplamda 6 milyon 232 bin 388 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Akhisar-Fenerbahçe maçı oldu. Manisa’daki maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 35 bin 241 kez izlendi. 3-1 konuk takımın kazandığı karşılaşmadan sonra uygulamanın en popüler karşılaşması ise 33 bin 582 kişi tarafından izlenen Beşiktaş-Trabzonspor maçı oldu.