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GollerCepte’de sezonun golünü Fernando attı

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden 2017-2018 sezonunun en çok izlenen golünü Galatasaray’ın yıldızı Fernando Reges kaydetti. Başarılı oyuncunun Beşiktaş derbisinde attığı golü, uygulama üzerinden 109 bin 696 kişi takip etti. Sezon boyunca GollerCepte uygulaması üzerinden en çok takip edilen maç ise 302 bin 505 kez izlenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oldu.

GollerCeptede sezonun golünü Fernando attı

25 Mayıs 2018 11:48

GollerCepte uygulamasında 2017-2018 sezonun ‘En’leri belli oldu. Galatasaray’ın şampiyonluğu ile tamamlanana sezonda GollerCepte uygulamasının en popüler golü Galatasaray’ın yıldızı Fernando Reges’ten geldi. Spor Toto Süper Lig’in 31. Haftası’nda 2-0 ev sahibinin üstünlüğü ile sona eren Galatasaray-Beşiktaş derbisinde açılış sayısını kaydeden Fernando’nun golü, GollerCepte uygulaması üzerinden 109 bin 696 kişi izledi.

Derbi sezona damga vurdu 

GollerCepte uygulaması sayesinde futbolseverlerin, bu sezon gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da 3-1 ev sahibinin galibiyetiyle biten Beşiktaş-Fenerbahçe maçı oldu. GollerCepte uygulaması sayesinde derbinin golleri ve özeti 302 bin 505 kez izlendi.

En çok izlenen video: ‘Real Madrid-Barcelona’ 

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun maçlarını toplam 11 milyon 346 bin 14 kişi izlerken, sezonun tüm golleri ise 9 milyon 353 bin 423 kez takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının sezon boyunca en çok takip edilen videosu ‘Real Madrid-Barcelona’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 10 bin 266 kişi tarafından izlendi.  

 

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